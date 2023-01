Grêmio: les débuts en fanfare de Luis Suarez

Pour son premier match ce mercredi avec Grêmio, club brésilien, Luis Suarez a inscrit un triplé en seulement 37 minutes. Des débuts fracassants pour le Pistolero avec sa nouvelle équipe.

Ce mercredi, Luis Suarez a rappelé au monde entier, qu’il était toujours un attaquant exceptionnel, du haut de ses 35 ans. Après un retour triomphal au Nacional de Montevideo (6 buts en 13 matches), l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid a choisi de poursuivre sa carrière au Brésil, du côté du Grêmio qu’il a rejoint le 31 décembre dernier. Mais c’est seulement ce mercredi, que le buteur effectuait ses débuts avec son nouveau club lors de la Recopa gaucha (tournoi local).

Et l’international Uruguayen n’a eu besoin que de 37 minutes pour convaincre ses nouveaux coéquipiers. En effet, le Pistolero, en ce laps de temps, a inscrit un triplé pour la victoire (4-1) des siens. Des débuts fracassants, savourés par Luis Suarez. « Je pense que ce sont mes meilleurs débuts (dans un club). J’avais aussi réalisé de bons débuts avec l’Atlético. Je pense que c’est dû à ma mentalité. Nous disputons une finale. On se doit de jouer comme on le fait aujourd’hui », a déclaré le joueur à la mi-temps du match et relayé par Footmercato.

De son côté, le coach de Grêmio, Renato Portaluppi, s’est également emballé pour la prestation de sa nouvelle star: «Je pense que ça ne pouvait pas être mieux pour ses débuts devant nos supporters, qui croient beaucoup en lui et nous aussi. Il est venu nous aider et il l’a déjà montré aujourd’hui. C’est un joueur qui a l’affection de tout le groupe pour son humilité et pour ne vouloir aucun privilège. Dans les 45 premières minutes, il allait très bien. Les fans avaient besoin d’une idole, d’un joueur qui attire l’attention.» Luis Suarez est bien parti pour s’éclater au Brésil.