Grèce : collision entre un bateau des garde-côtes et une embarcation fait 14 morts parmi des migrants

Mardi 3 février, une collision en mer Égée a coûté la vie à quatorze personnes, a indiqué une responsable de la police portuaire à l’AFP. L’accident a impliqué un navire des garde-côtes grecs et une embarcation transportant des migrants au large de l’île de Chios.

Mardi 3 février, une collision en mer Égée a coûté la vie à quatorze personnes, a indiqué une responsable de la police portuaire à l’AFP. L’accident a impliqué un navire des garde-côtes grecs et une embarcation transportant des migrants au large de l’île de Chios.

Dans un premier temps, les autorités n’ont pas fourni de détails sur le déroulé de la collision ni sur les circonstances précises de l’accident. L’incident s’est produit à proximité immédiate de Chios, île située près des côtes turques.

La source interrogée par l’AFP a livré l’information sur le nombre de victimes, sans autre précision sur l’identité des personnes impliquées ni sur le sort des survivants éventuels.

Publicité

Contexte et enjeux

La zone autour de Chios est l’une des routes maritimes empruntées par des personnes tentant de gagner la Grèce depuis la Turquie voisine. Les traversées, souvent effectuées à bord d’embarcations précaires, comportent des risques importants et donnent régulièrement lieu à des opérations de secours et à des enquêtes après des naufrages ou des collisions.

Les garde-côtes grecs assurent la surveillance des eaux territoriales et mènent des missions de sauvetage, mais les circonstances qui conduisent à ce type d’accident restent parfois difficiles à établir rapidement. Les autorités compétentes devront préciser les causes de la collision et déterminer les responsabilités pendant l’enquête en cours.