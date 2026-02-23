Grèce : 606 migrants morts ou disparus en Méditerranée depuis le début de 2026, selon l’OIM

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé, lundi 23 février, qu’au moins 606 personnes ont été signalées mortes ou portées disparues depuis le 1er janvier 2026 lors de tentatives de traversée de la Méditerranée.

Selon cette agence, ce chiffre représente un bilan d’ouverture d’année sans précédent depuis le début de la tenue de ses statistiques, en 2014.

Le dernier drame cité par l’OIM remonte à samedi : un bateau de migrants a fait naufrage au large de la Crète, entraînant de lourdes pertes humaines.

Un porte‑parole de l’Organisation a estimé que, à la suite de ce naufrage, au moins trente personnes sont présumées mortes ou portées disparues.

Précisions sur le bilan

L’OIM distingue dans ses comptes les personnes confirmées décédées de celles qui n’ont pas été retrouvées et sont donc considérées comme disparues ; c’est l’agrégation de ces deux catégories qui porte le total à 606 depuis le début de l’année.

Les autorités et organisations humanitaires restent vigilantes face à l’ampleur de ces nouvelles pertes, qui constituent selon l’OIM le pire démarrage d’année enregistré dans ses séries depuis 2014.