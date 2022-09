Grand P sauvé de justesse d’une « probable noyade » par Eudoxie Yao (vidéo)

Grand P, le chanteur et humoriste guinéen, et Eudoxie Yao, la chanteuse ivoirienne, sont, semble-t-il, revenus au-devant de la scène. Ayant disparu de la circulation, depuis quelques temps, les deux tourtereaux ont fait leur retour, de la plus fulgurente des manières. Sur une vidéo, qui fait le tour des réseaux sociaux, les deux influenceurs sont vus, en train de « se disputer » à la plage. Probablement, à bout de souffle, Grand P tente d’aller se noyer, mais il sera stoppé net dans son élan par Eudoxie Yao.

N’eut été la prompte réaction d’Eudoxie Yao, à l’heure, où nous mettons sous presse, le monde des réseaux sociaux, entre autres, serait en train de pleurer la « disparition tragique » de Grand P.

La « dispute » a vite dégénéré …

Alors que la star guinéenne et la Go Bobaraba avaient, apparemment, mis leurs carrières virtuelles respectives en veilleuse, pendant un bon bout de temps, les deux célébrités africaines semblent avoir repris du service. En effet, à la faveur d’une vidéo, qui fait sa loi sur les réseaux sociaux, depuis quelques heures, Grand P et Eudoxie Yao ont fait leur retour sur la planète des réseaux sociaux.

Sur les images, devenues virales, les deux amoureux sont en pleine discussion à la plage. De par ce qu’on peut entendre, il apparaît, clairement, que le Guinéen essaie de reconquérir le cœur de la belle Ivoirienne. Or cette dernière ne semble pas approuver la stratégie de son « amant ».

Très vite, les voix se sont élevées, et les deux tourtereaux ont eu du mal à accorder leurs violons. Après que la discussion amoureuse s’est transformée en dispute, et après que Grand P a tenté le tout pour le tout, pour ramener la star à la raison, Small Boy s’est dirigé vers la mer, comme dans une démarche de suicide.

Prise de court, Eudoxie Yao s’est précipitée, pour couper la route à son « homme », histoire de l’empêcher de commettre l’irréparable. Suite à cette prompte réaction de l’influenceuse ivoirienne, un « drame » a pu être évité. En réalité, à en croire des sources, proches des deux influenceurs, cette sortie n’a été qu’un coup d’éclat médiatique, en vue d’un fulgurent retour des deux icônes africaines.