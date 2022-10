Golden Boy 2022: les vingt joueurs encore en lice pour le titre de meilleur jeune de l’année

Après avoir établi une liste de 100 joueurs au mois de juin, le journal italien Tuttoport a révélé ce vendredi l’identité des 20 finalistes pour le trophée de Golden Boy 2022.

La course pour le Golden Boy 2022 bat son plein sur le vieux continent. Un prix décerné par le média italien Tuttosport qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

De 100 au départ, ils ne sont plus que 20 encore en lice pour le trophée convoité. Dans cette liste, on retrouve la pépite allemande Karim-David Adeyemi. Transféré cet été au Borussia Dortmund après une saison 2021-2022 impressionnante sur le plan individuel du côté de Salzbourg, le jeune attaquant de 20 ans reste un sérieux prétendant au titre.

Donnés pour favoris pour le sacre suprême, Eduardo Camavinga et Ansu Fati sont également sur la liste. Le premier collectionne les trophées au Real Madrid alors que le second fait partie des cadres indiscutables de l’effectif du Barça de Xavi. Lauréat de la dernière édition, Pedri est également dans la course tout comme le jeune défenseur anglais de Dortmund, Jude Bellingham, convoité notamment par Manchester United.

Les 20 nominés:

Karim Adeyemi (Dortmund)

Antonio Silva (Benfica)

Jude Bellingham (Dortmund)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Fabio Carvalho (Liverpool)

Ansu Fati (Barça)

Gavi (Barça)

Wilfried Gnonto (Leeds)

Ryan Gravenberch (Bayern Munich)

Josko Gvardiol (Leipzig)

Jamal Musiala (Bayern)

Fabio Miretti (Juventus)

Nico (Valence)

Nuno Mendes (PSG)

Pedri (Barça)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Mathys Tel (Bayern)

Benjamin Sesko (Red Bull Salzbourg)

Nicola Zalewski (AS Roma)