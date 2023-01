Globe Soccer Award: Victor Osimhen savoure son sacre

L’attaquant de Naples, Victor Osimhen, a reçu mercredi dans les locaux des Partenopei, le Globe Soccer Award du joueur prometteur de l’année 2022.

L’international nigérian n’a pas pu assister à la cérémonie des Globe Soccer Awards qui s’est tenue au Madinat Jumeirah à Dubaï le 17 novembre 2022. Un événement spécial a donc été organisé sur le terrain d’entraînement de Naples. L’attaquant nigérian a reçu son prix des mains du directeur sportif des Partenopei, présent pour la circonstance.

Le joueur de 24 ans a battu Gavi et Valverde pour remporter ce prix. Un titre savouré par le buteur des Super Eagles dans un post sur ses réseaux sociaux. « Just Receive The @Globe_Soccer Award For The Power Horse Emerging Player Of The Year, Merci Pour la reconnaissance, et à ceux qui m’ont soutenu au fil des ans, je vous remercie tous. DIEU est le plus grand« , a-t-il écrit.

Victor Osimhen est dans une forme olympique cette saison avec 11 buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues. Son contrat court jusqu’en juin 2025 et il y a déjà eu des offres de plus de 100 millions d’euros de la part de Manchester United et d’Arsenal, mais Napoli n’a pas l’intention de vendre son « arme » ultime. Le club napolitain affronte ce vendredi la Juventus dans une bataille décisive dans la course au titre. Une victoire de l’équipe de Luciano Spalletti leur donnerait une avance de dix points en tête du classement.