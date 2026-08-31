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Glazoué: effondrement du pont Lifo à Aklampa, deux personnes secourues de justesse

​Un grave accident s’est produit dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août 2026 aux environs de 23 heures dans l’arrondissement d’Aklampa, commune de Glazoué.

Edouard Djogbénou
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Glazoué: effondrement du pont Lifo à Aklampa, deux personnes secourues de justesse
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Le pont Lifo s’est soudainement rompu au passage d’un taxi-moto, précipitant dans le cours d’eau le conducteur et sa passagère, une octogénaire, a rapporté le site d’information l’investigateur .

​Promptement alertés, les services de secours sont intervenus sur les lieux du drame. Le motocycliste a été repêché aux alentours de 1 h 45 du matin, suivi de la septuagénaire vers 2 h.

Les deux victimes ont été immédiatement évacuées vers un centre sanitaire pour recevoir des soins d’urgence.

​Cet effondrement ravive l’inquiétude et la colère des riverains d’Aklampa. Régulièrement emprunté par la population locale, l’ouvrage présentait d’importants signes de dégradation dénoncés à plusieurs reprises par les usagers, qui avaient lancé l’alerte pour réclamer des travaux de réhabilitation avant la survenue d’un tel drame.

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