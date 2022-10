Gims quitté par sa femme DemDem? Le rappeur brise le silence et clarifie

Le rappeur franco-congolais Gims s’est enfin prononcé sur les rumeurs annonçant sa séparation avec sa femme DemDem depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux.

Les médias people scrutent les faits et gestes du couple Gims et DemDem depuis quelques jours à cause d’une rumeur évoquant leur séparation. Selon le magazine Public dans sa parution du vendredi 30 septembre 2022, le rappeur aurait été quitté par son épouse.

« Elle lui aurait instamment fait savoir que, de son côté, pour le moment, leur histoire était terminée », informe le magazine. Mieux, le média insiste que le chanteur aurait décidé de partir plusieurs semaines afin de « se mettre au vert ».

Outré par les commentaires de part et d’autres, le rappeur a profité d’une question d’un internaute pour mettre fin aux spéculations sur son couple. « Oui car je partage ma vie avec la plus belle, la plus intelligente, la plus charismatique des femmes @Demdem. L’amour rend heureux, donc aimez de toute vos forces et dite « je t’aime » », a lâché le leader du groupe Sexion d’assaut sur son compte Instagram quand un internaute lui a demandé s’il est heureux.

Cette réaction du chanteur parisien devrait mettre fin à la polémique sur sa séparation avec son épouse DemDem avec qui Gims est en couple depuis 15 ans.