Gilles Lellouche se confie sur sa vie intime et amoureuse

Gilles Lellouche occupe aujourd’hui une place majeure du cinéma français, porté par le succès populaire de L’Amour ouf et une filmographie dense. Acteur et réalisateur, il est passé des seconds rôles aux plateaux les plus courus, tout en restant discret sur sa vie privée malgré des confidences récentes sur ses premiers amours.

Ses débuts ont alterné petites apparitions et travaux de réalisateur de clips : Gilles Lellouche a réalisé des vidéos pour des artistes comme Pascal Obispo et Dany Brillant, tout en affichant une préférence pour des univers plus rap, citant MC Solaar et le duo NTM. Ces premières expériences rythment un parcours où il hésite entre jouer et diriger avant de conjuguer les deux activités.

En 2004, il co-réalise Narco, film qui réunit ses amis Guillaume Canet et Benoît Poelvoorde. Lellouche enchaîne ensuite les seconds rôles et les comédies, notamment dans Ma vie en l’air, avant de connaître une reconnaissance grand public : en 2018, son film Le Grand Bain rencontre un large succès, et plus récemment L’Amour ouf a attiré près de cinq millions de spectateurs en salles.

Vie professionnelle et liens personnels

Côté privé, Gilles Lellouche a partagé une relation durable avec l’actrice Mélanie Doutey. Ensemble pendant près d’une décennie, ils sont parents d’une fille et ont souvent choisi la discrétion médiatique. Malgré leur séparation, le duo a maintenu des liens professionnels et amicaux.

Leurs collaborations au cinéma sont récurrentes : ils figurent tous deux dans Narco, apparaissent dans On va s’aimer, prennent part au film collectif Les Infidèles et, après leur séparation, incarnent un couple marié dans La French (2014). Quelques années plus tard, Mélanie Doutey tourne de nouveau sous la direction de Lellouche dans Le Grand Bain, montrant une capacité à préserver une relation professionnelle après la vie de couple.

Ces dernières années, Gilles Lellouche a multiplié les projets. Le texte évoque onze films en cinq ans, parmi lesquels le controversé BAC Nord, le délirant Daaaaaali ! de Quentin Dupieux, ainsi qu’une participation à l’adaptation d’Astérix signée par Guillaume Canet, où il prête ses traits à un personnage emblématique. Il a également tourné dans la science-fiction Chien 51 aux côtés d’Adèle Exarchopoulos.

