Gilbert Houngbo, ex-Premier ministre du Togo, élu à la tête de l’Organisation internationale du travail

L’ancien Premier ministre du Togo, Gilbert Houngbo, a été élu vendredi à la direction générale de l’Organisation internationale du travail (OIT) et devient le premier Africain à diriger cette institution.

C’est le premier Africain élu directeur général de l’Organisation mondiale du travail. Gilbert Houngbo a été élu par le Conseil d’administration de l’OIT, composé de représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs, lors de sa réunion à Genève. L’ex-Premier ministre du Togo est le 11e Directeur général de l’OIT et le premier Africain à occuper ce poste. Après l’annonce du résultat du scrutin, le Directeur général élu s’adressera au Conseil d’administration, dans un discours retransmis en direct sur le site Internet de l’OIT .

Le quinquennat du nouveau Directeur commencera le 1er octobre 2022. Le Directeur général actuel, Guy Ryder, du Royaume-Uni, occupe ce poste depuis 2012. Le Conseil d’administration de l’OIT est composé de 56 membres titulaires (28 gouvernements, 14 employeurs et 14 travailleurs) et de 66 membres suppléants (28 gouvernements, 19 employeurs et 19 travailleurs). Les membres employeurs et travailleurs sont élus à titre individuel. L’OIT est la plus ancienne agence spécialisée des Nations unies. Elle a été fondée en 1919 et a pour mission principale de promouvoir le travail décent pour tous. Elle compte 187 États membres.