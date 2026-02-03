Gianni Infantino défend le prix de la paix attribué à Donald Trump

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu sa décision d’attribuer un prix de la paix au chef de l’État américain, Donald Trump, et a rejeté les appels au boycott de la prochaine Coupe du monde.

Infantino a été l’objet de critiques après avoir remis cette distinction à Donald Trump lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, organisé à Washington DC en décembre. La mesure a suscité une attention accrue en lien avec des récentes décisions de la politique étrangère des États-Unis et des polémiques renouvelées autour des propos de M. Trump sur les enjeux de sécurité mondiale.

Interrogé sur Sky News le lundi 2 février, le dirigeant de la FIFA a confirmé que, selon lui, Donald Trump méritait le premier prix de la paix décerné par l’organisation et a indiqué que la FIFA réfléchissait depuis un certain temps à la manière d’honorer les personnes contribuant à la paix mondiale.

Position sur le boycott et rôle du football

Il a en outre écarté l’idée que la Coupe du monde 2026 — programmée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet — puisse être frappée d’un boycott en raison des politiques de l’administration américaine, faisant valoir que des désaccords politiques n’avaient pas entraîné, jusqu’ici, de boycotts commerciaux et s’interrogeant sur la nécessité de traiter le football différemment.

Dans le même entretien, Infantino a souligné que, dans un contexte international marqué par la division et l’agressivité, le football devait constituer une opportunité de rassemblement autour d’une passion commune plutôt qu’un motif de séparation.

Abordant les troubles persistants observés dans certaines villes américaines liés à l’application des lois sur l’immigration, il a insisté pour que le sport demeure un facteur d’unité et non un champ de confrontation politique.

Le président de la FIFA a également évoqué la question du retour de la Russie dans les compétitions internationales : la fédération russe est suspendue depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, et le Comité international olympique a récemment recommandé aux fédérations sportives d’autoriser la participation des équipes russes au niveau des jeunes.