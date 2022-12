Gianni Infantino annonce la réforme de la Coupe du monde des clubs

Le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé ce vendredi, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue au Qatar, que la Coupe du monde des clubs passera à 32 équipes en 2025.

Le boss de la FIFA, Gianni Infantino, poursuit ses réformes dans les compétitions de l’instance faîtière. Après avoir validé le passé de la Coupe du monde à 48 équipes pour 2026, le dirigeant suisse a également apporté du changement au Mondial des clubs. Alors que 7 équipes disputent ce tournoi interclubs depuis 2007, Infantino a annoncé ce vendredi que la compétition passera à 32 clubs à partir de 2025.

« La nouvelle Coupe du Monde masculine des clubs aura lieu en 2025 et réunira 32 équipes, annonce Infantino. Ce tournoi à 32 équipes se poursuivra, ce qui en fera une sorte de Coupe du Monde », a déclaré Infantino en conférence de presse avant de poursuivre. “Ça sera évidemment un peu plus long. Ça sera les meilleures équipes du monde qui vont participer. Tous les détails vont être élaborés dans les prochaines semaines, les prochains moins, en consultation avec tout le monde”.

Le dirigeant suisse a ensuite répondu aux détracteurs de cette nouvelle réforme, qui mettent en avant la santé des joueurs. “Aujourd’hui le conseil de la FIFA a pris la décision de principe d’organiser cette compétition. (…) Nous sommes conscients de la santé des joueurs. (…) Quand on parle des 11 milliards de dollars de revenus, la Coupe du monde des clubs n’est pas incluse, cela veut dire que nous allons pouvoir en faire plus et redistribuer au football”, a-t-il ajouté. Pour rappel, selon les informations du Daily Mail, cette réforme de la FIFA pour la Coupe du monde des clubs est fortement contestée par l’ECA (Association européenne des clubs).