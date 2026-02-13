Ghislaine Maxwell aurait été vue avec une enfant lui ressemblant deux ans après sa disparition

Maddie McCann , disparue en 2007 au Portugal, et l’affaire Jeffrey Epstein refont surface dans des rumeurs récentes qui circulent sur les réseaux sociaux, certains internautes avançant un lien avec Ghislaine Maxwell . Ces allégations reposent principalement sur une ressemblance affichée entre un portrait-robot diffusé en 2009 et des photographies de Mme Maxwell, ainsi que sur des retranscriptions non vérifiées de documents liés à l’affaire Epstein. Aucune autorité judiciaire n’a, à ce stade, confirmé un lien entre les deux dossiers.

Maddie McCann, disparue en 2007 au Portugal, et l’affaire Jeffrey Epstein refont surface dans des rumeurs récentes qui circulent sur les réseaux sociaux, certains internautes avançant un lien avec Ghislaine Maxwell. Ces allégations reposent principalement sur une ressemblance affichée entre un portrait-robot diffusé en 2009 et des photographies de Mme Maxwell, ainsi que sur des retranscriptions non vérifiées de documents liés à l’affaire Epstein. Aucune autorité judiciaire n’a, à ce stade, confirmé un lien entre les deux dossiers.

Le 3 mai 2007, Madeleine McCann, âgée de trois ans, disparaît du logement familial à Praia da Luz, dans l’Algarve. Ses parents dînaient à proximité avec des amis lorsque la fillette a été constatée absente du lit vers 22 heures. L’alerte est donnée immédiatement, la recherche mobilise les autorités locales, des bénévoles et entraîne une couverture médiatique internationale. Interpol lance une alerte mondiale et de nombreuses hypothèses sont évoquées au fil des heures et des jours suivant la disparition.

Parmi les personnes ayant retenu l’attention des médias figure un voisin britannique, identifié dans la presse sous le nom de Robert M., qui avait participé aux recherches et servi de traducteur. Des détectives privés mandatés par la famille ont aussi réalisé des portrait-robots en 2009, dont l’un représente une femme décrite alors comme ressemblant à Victoria Beckham et aperçue près de la marina Port Olímpic à Barcelone quelques jours après la disparition. Ces pistes n’ont toutefois pas permis d’aboutir à une identification formelle de la personne dessinée.

Publicité

Rumeurs, éléments publics et position des enquêteurs

Sur la plateforme X et d’autres réseaux, des messages relancent des rapprochements entre l’affaire McCann et les dossiers Epstein-Maxwell. Un compte ayant relayé ces allégations affirme que le nom de Madeleine figurait dans des documents liés à Jeffrey Epstein et que Ghislaine Maxwell aurait été vue en compagnie d’un enfant correspondant à la description de Maddie en 2009. Ces publications reprennent des éléments non confirmés et des images anciennes, dont le portrait-robot de 2009.

Les éléments factuels accessibles publiquement ne confirment pas ces affirmations. Ni les autorités britanniques ni les autorités portugaises n’ont désigné Ghislaine Maxwell comme une personne d’intérêt dans l’enquête sur la disparition de Madeleine McCann. Des archives et relevés de déplacements placent, selon des sources consultées par la presse, Mme Maxwell à New York au moment de la disparition en 2007, et les descriptions de témoins recueillies à l’époque ne coïncident pas avec son profil.

Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell ont été condamnés dans une affaire distincte portant sur l’exploitation sexuelle de mineures. Les procédures ouvertes contre eux ont mis en lumière un système de recrutement qualifié par les juridictions et par des éléments de procédure comme structuré en réseau, impliquant des lieux situés en Floride, à New York et sur l’île privée Little St. James. Ces condamnations concernent des faits séparés de la disparition de Madeleine McCann ; aucune preuve publique n’établit de lien entre ces dossiers.

Publicité