Ghana : un Russe filme et expose ses conquêtes sur les réseaux sociaux

Un homme se présentant comme ressortissant russe suscite une controverse au Ghana. Il est désigné par le pseudonyme « Yaytseslav » et fait l’objet d’accusations selon lesquelles il enregistrerait des relations intimes avec de jeunes femmes ghanéennes avant de diffuser ces enregistrements en ligne.

D’après les premières informations relayées par le blogueur Clement Nana Asamoah, du média Gossip 24 TV, l’individu agirait principalement aux abords du centre commercial Accra Mall, à Accra. Il aborderait des passantes, engagerait la conversation tout en filmant, obtiendrait leurs coordonnées puis les inviterait ultérieurement à son domicile où il poursuivrait ses enregistrements qu’il mettrait ensuite en ligne.

Il serait à l’origine d’une méthode de diffusion en deux volets : des extraits « résumés » accessibles gratuitement sur une chaîne Telegram publique et des vidéos plus explicites partagées dans un canal privé payant. Aucune information disponible à ce stade n’indique si les femmes savaient qu’elles étaient filmées ou qu’elles seraient exposées sur Internet.