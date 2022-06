Ghana : un garçon de 17 ans meurt frappé par la foudre

Un garçon de 17 ans a été tué par la foudre à Bankoe, une banlieue de Ho dans la région de la Volta au Ghana pendant qu’il vendait de la noix de coco le lundi 30 mai 2022.

Trois personnes ont été frappées par le tonnerre le lundi dernier au Ghana. Parmi les victimes, un garçon de 17 ans est décédé et les deux autres personnes ont été transportées à l’hôpital où ils continuent de suivre des soins.

« La noix de coco a été cueillie dans notre maison familiale à Bagble. Le cocotier appartient à notre oncle, et il savait que nous cueillions quelques-unes des noix de coco. J’ai personnellement grimpé sur l’arbre pour le cueillir. Je les ai cueillis sur 6 arbres. Mon frère qui est mort maintenant n’a pas grimpé à l’arbre. J’ai même payé des gens qui m’ont aidé à grimper. Je l’ai seulement envoyé pour venir les vendre », a expliqué le frère du défunt, Selasi Kwao. A l’en croire les noix de coco n’ont pas été volées comme le prétendent les habitants.

La mère du garçon, Rejoice Kwao était au service quand elle a été informée de la mort de son fils. « Ils vendent de la noix de coco depuis un certain temps maintenant. Mais aujourd’hui, j’étais au travail quand j’ai reçu un appel au sujet de la foudre frappant mon fils. Je suis venu ici et j’ai vu mon garçon au sol, sans vie. Mon frère s’occupe des noix de coco pour les gens, alors ils en cueillent aussi. Mais je ne sais pas ce qui s’est passé ici aujourd’hui. Il n’y a jamais eu de problème dans sa vente. Je suis toujours sous le choc et je ne comprends pas ce qui se passe », a-t-elle déclaré.