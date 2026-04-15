Bénin : la mairie de Cotonou lance un recensement des matières taxables non fiscales

La mairie de Cotonou a annoncé le lancement, à partir du 15 avril 2026, d’une opération de recensement des matières taxables non fiscales sur l’ensemble du territoire communal. L’exercice, qui durera soixante (60) jours ouvrés, vise à améliorer la collecte des données fiscales locales.

Dans le cadre du recensement des matières taxables non fiscales de la commune de Cotonou, le Secrétaire exécutif de la mairie a informé la population du lancement d’une importante opération. Selon le communiqué, « le Secrétaire exécutif de la mairie porte à la connaissance du public que l’opération de collecte des données démarrera à partir du 15 avril 2026 sur toute l’étendue du territoire communal et durera soixante (60) jours ouvrés ».

Cette opération vise le « recensement des matières taxables non fiscales de la commune de Cotonou ». À cet effet, « les agents recenseurs de la mairie de Cotonou passeront dans les rues, les ruelles et les îlots pour recenser toutes les matières taxables non fiscales de la commune ». La mairie invite donc la population à collaborer pleinement avec les équipes déployées sur le terrain.

Elle demande aux habitants de « réserver un bon accueil auxdits agents et à leur fournir les informations nécessaires pour la bonne réussite de cette opération ».