Ghana : les concessionnaires annoncent une baisse immédiate de 15% des prix des véhicules

Les concessionnaires automobiles ghanéens annoncent une baisse moyenne de 15 % des tarifs à compter d’aujourd’hui, mesure nationale motivée par la stabilisation du cedi face au dollar et la suppression de la taxe liée à la pandémie de COVID-19, a indiqué l’Union des concessionnaires automobiles du Ghana (ADUG) dans un communiqué daté du 15 février et rendu public le 16 février.

Signé par le président national Eric Kwaku Boateng, le texte précise que la réduction s’applique à toutes les catégories de véhicules commercialisés au Ghana — voitures neuves, hybrides, électriques et d’occasion — et qu’elle est mise en œuvre immédiatement sur l’ensemble du territoire. L’ADUG rappelle son engagement antérieur à répercuter sur les consommateurs toute amélioration notable de la conjoncture macroéconomique plutôt que d’en tirer des marges additionnelles.

Le marché automobile ghanéen avait subi ces derniers mois la pression des fluctuations monétaires, des droits d’importation élevés, de la hausse des coûts logistiques et des perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales. Dans un pays où l’essentiel des véhicules provient de l’étranger, l’appréciation ou la dépréciation du cedi par rapport au dollar affecte directement le prix d’achat et, en cascade, les tarifs à la vente.

Modalités, portée et réactions du secteur

Selon l’ADUG, l’abaissement moyen de 15 % reflète la combinaison de plusieurs facteurs concrets : une évolution plus stable du taux de change sur les marchés interbancaires, la suppression administrative de la taxe COVID-19 et la volonté déclarée des concessionnaires de lisser l’effet des gains de compétitivité au bénéfice des acheteurs. Le communiqué cite explicitement la volonté de proposer « des prix plus justes pour les véhicules, et non des profits excessifs ». La mesure s’applique aux stocks disponibles chez les concessions et aux nouvelles importations à venir, sans distinction de marque ou de segment.

Du côté des concessionnaires, la décision intervient alors que la demande intérieure avait reculé sous l’effet de l’inflation et de la perte de pouvoir d’achat. Les professionnels soulignent que l’ajustement tarifaire répond à la nécessité de relancer les ventes et d’optimiser les rotations de stocks après une période de repli. L’ADUG a remercié les consommateurs pour leur patience pendant les turbulences et a mis en avant la transparence comme argument face à la concurrence informelle et aux importations parallèles.

Des analystes du secteur interrogés par la presse locale rappellent que le prix final pour l’acheteur dépendra néanmoins des politiques commerciales propres à chaque concession et des coûts annexes — assurance, immatriculation, frais de manutention portuaire — qui ne sont pas tous modifiables par la seule baisse du prix d’acquisition. Les modalités précises de l’application de la réduction (rabais constant, paliers selon le modèle, conditions de reprise) restent à détailler par les distributeurs individuels, tandis que les premières offres commerciales