Ghana: le Cedi dégringole et devient la plus faible devise au monde (Bloomberg)

Cette année, selon des chiffres publiés par des institutions internationales, la devise ghanéenne, le Cedi, a perdu une bonne partie de sa valeur, face au dollar américain. De ce fait, le Cedi est devenu la monnaie, la moins performante au monde.

Depuis quelques temps, le Ghana traverse une crise économique et financière, sans précédent. Face à cette situation délétère que vit le pays, consécutive à une inflation galopante, Ken Ofori-Atta, le ministre ghanéen des Finances, avait lancé un appel à l’aide, à l’endroit du Fonds monétaire international (FMI).

Or, selon les informations, un mois plus tôt, le même ministre avait vanté la résilience du Ghana, prétextant : « une nation fière et un peuple fier » n’avait pas besoin du FMI, pour rétablir la stabilité macro-économique. Malheureusement, alors que le pays est dans l’attente de cette aide de sauvetage, la montée en flèche du cours du dollar américain est venue freiner cet élan.

La montée en puissance du cours du dollar américain n’a pas fait que des heureux. Outre l’Euro et le Livre Sterling, entre autres, la montée fulgurante du billet vert, cette année, a fait une victime sur le continent africain.

11,2750 Ghana Cedi = 1 Dollar américain

En effet, selon des chiffres officiels, le Cedi a perdu 45% de sa valeur, cette année, devant le dollar américain, au point de devenir la devise, la moins performante au monde. Selon Bloomberg, la monnaie du Ghana a perdu 3,3% de sa valeur, au profit du dollar, dans la journée du lundi 17 octobre 2022, avec la parité 11,2750 Ghana Cedi / 1 dollar américain.

La même source rapporte que, de janvier à octobre 2022, la devise ghanéenne a connu une chute considérable de 45,1%, par rapport à la devise américaine, la pire des 148 devises, suivies par le magazine américain. En conséquence, le Cedi passe devant le Roupi sri-lankaise, la deuxième monnaie, la moins performante au monde. Quant au Roupi du Sri Lanka, durant la même période, il a perdu 44,7%, face au dollar US.