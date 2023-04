Ghana: l’actrice Jackie Appiah au cœur d’une vive polémique sur la toile

Invitée à se prononcer sur la question des droits des LGTB, qui fait actuellement l’actualité au Ghana, l’actrice Jackie Appiah a servi une réponse qui fait l’objet d’une vive polémique sur la toile.

La question des droits LGBTQ est actuellement un sujet de débat houleux au Ghana. Récemment en visite de travail à Accra, Kamala Harris, la vice-présidente des Etats-Unis, a mentionné la nécessité d’élargir et de respecter les droits de la communauté LGBTQ dans le pays. Et si les propos de la femme politique américaine ont provoqué un tollé, ce n’est rien, comparé à celui de la célèbre actrice Jackie Appiah, qui a été emmenée à se prononcer sur le sujet.

Lors d’une émission, Jackie Appiah a été amenée à donner son opinion sur la question des droits LGBTQ au Ghana. Interrogée à ce propos, l’actrice n’a pas voulu prendre partie et a affiché une position neutre qui a suscité de nombreuses réactions négatives. « S’il vous plaît, quant à moi, je pense à moi », a-t-elle déclaré en langue Akan sans rien ajouter.

Très vite, cette position neutre de l’actrice a mis bon nombre de personnes en colère, notamment ceux qui estiment que les personnalités publiques ont le devoir de transformer les mentalités dans leur pays.

Faut-il le rappeler, le Ghana est connu pour être hostile à l’homosexualité, et les personnes LGBT sont souvent plaints de discrimination et de stigmatisation. Alors que les relations homosexuelles sont déjà déclarées illégale au Ghana, les députés ne cessent de militer pour la validation d’un projet de loi anti-LGBTQ+ visant à criminaliser pleinement les personnes LGBTQ+, ainsi que les groupes de défense des droits et toute personne qui les soutiendrait.