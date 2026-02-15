Ghana : la secrétaire générale du Commonwealth soutient les demandes de réparations liées à la traite transatlantique

La secrétaire générale du Commonwealth a déclaré apporter son soutien aux demandes de réparations émises par certains États membres ayant été affectés par la traite esclavagiste transatlantique.

Le Commonwealth regroupe 56 pays, parmi lesquels figurent des États d’Afrique et des nations des Caraïbes, majoritairement issus d’anciennes colonies britanniques. Le roi Charles III occupe la fonction de chef symbolique de cette organisation.

Cette semaine, Shirley Ayorkor Botchwey, ancienne ministre ghanéenne des Affaires étrangères et actuelle dirigeante de l’organisation, a indiqué qu’elle était confiante quant à l’ouverture prochaine de négociations sur ce dossier.

Évolution annoncée