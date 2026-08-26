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Ghana : la production de la mine d’or Tarkwa recule de 18 % au premier semestre

La mine d’or de Tarkwa, au Ghana, a produit 192 000 onces au premier semestre 2026, soit 18 % de moins qu’un an plus tôt, alors que Gold Fields attend toujours une réponse formelle sur le renouvellement de baux miniers arrivant à échéance en avril 2027.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Ghana : la production de la mine d’or Tarkwa recule de 18 % au premier semestre
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Au premier semestre 2025, la production du site s’élevait à 233 000 onces. Gold Fields attribue le recul enregistré en 2026 à des teneurs plus faibles, à des problèmes de réconciliation de teneur dans une zone de la fosse Underlap et à des intempéries ayant perturbé le chargement, le transport et le forage.

Le groupe indique avoir déposé une demande de renouvellement des baux en novembre 2025, puis une proposition commerciale complète en juillet 2026. Il affirme attendre une réponse formelle des autorités ghanéennes et estime que l’issue comme le calendrier des discussions restent incertains.

Tarkwa reste un actif majeur au Ghana. Gold Fields présente la mine comme l’une des plus grandes exploitations d’or à ciel ouvert d’Afrique, et la Minerals Commission la recense parmi les mines en activité du pays.

Le 25 mai 2026, le directeur général de la Minerals Commission, Isaac Andrews Tandoh, avait déclaré que le renouvellement ne serait pas automatique et que les plans de développement de Gold Fields devaient d’abord être examinés par un comité technique, puis au niveau ministériel.

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