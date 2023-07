Ghana : la ministre Cecilia Dapaah arrêtée pour corruption

Le lundi 24 juillet 2023, Mme Cecilia Dapaah, ancienne ministre ghanéenne de l’Assainissement et des ressources en eau, a été arrêtée par le Bureau du Procureur Spécial pour besoin de l’affaire ayant trait au présumé vol d’une importante somme d’argent et de biens corporels par ses deux ménagères dans sa résidence à Accra.

Selon une déclaration rendue publique, la ministre Dapaah, qui a démissionné de son poste le 22 juillet 2023, a été placée en état d’arrestation par le Bureau du Procureur en raison de soupçons de corruption et d’infractions liées à la corruption concernant de grosses sommes d’argent et d’autres objets de valeur volés dans sa résidence.

Avant l’arrestation, le Bureau du Procureur spécial a révélé avoir reçu un grand nombre d’appels demandant une enquête immédiate sur le vol d’une somme importante d’argent dans les locaux de l’ancien ministre. En outre, il a été révélé vendredi 21 juillet que deux des femmes de ménage de l’ancienne ministre étaient poursuivies pour avoir volé la somme de 1 million de dollars, 300 000 euros et des millions de cedis ghanéens à sa résidence à Abelenkpe, Accra, entre juin et octobre 2022.

- Publicité-

Les deux femmes de maison, Patience Botwe, 18 ans, et Sarah Agyei, 30 ans, sont accusées de planification criminelle et de cinq chefs de vol. Trois autres personnes sont également accusées d’avoir reçu de manière malhonnête 1 million de cedis ghanéens, 180 000 cedis ghanéens et 50 000 cedis ghanéens.

Notons que le scandale survient au moment où le pays traverse sa pire crise économique depuis des décennies, incitant le gouvernement à demander un prêt de trois milliards au FMI.