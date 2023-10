Ghana: Jordan Ayew réagit à la cinglante défaite des Black Stars aux Etats-Unis

-Publicité-

Jordan Ayew a réagi a la tourné américaine ratée de la sélection ghanéenne, sèchement battue par les Etats-Unis (0-4) ce mercredi en amical. L’attaquant des Black Stars a imputé ce résultat à l’inexpérience de ses coéquipiers dans les grands rendez-vous.

Battu par le Mexique (0-2) samedi dernier, le Ghana a essuyé une lourde défaite aux Etats-Unis (0-4) dans la nuit du mardi à mercredi, pour sa deuxième rencontre amicale, comptant pour la trêve internationale d’octobre. Inquiétant à moins de trois mois du coup d’envoi de la CAN 2023, et à quelques semaines des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Mais pour Jordan Ayew, il n’y pas encore péril en la demeure. L’attaquant de Crystal Palace demande du temps pour ces coéquipiers, dont la majorité n’ont pas l’expérience des grands rendez-vous dans leur CV. « Il s’agit d’un nouveau groupe avec beaucoup de nouveaux joueurs et la plupart d’entre eux sont inexpérimentés« , a-t-il déclaré à la presse.

« Ce n’est donc pas facile mais nous y travaillons car nous savons que nous n’avons pas le temps et que ce type de match est un test de réalité. Nous connaissons notre niveau, mais nous devons continuer à travailler dur pour mettre en place cette équation et apprendre à jouer ensemble. Cela viendra avec le temps, mais nous savons aussi que le football n’a pas besoin de temps, alors nous travaillons dur et faisons de notre mieux pour améliorer nos performances en tant qu’équipe», a-t-il ajouté.

Quadruple champion d’Afrique, le Ghana est logé dans le groupe B à la CAN 2023, au côté du Cap-Vert, du Mozambique et de l’Egypte. Et les Black Stars ont encore deux mois et demie pour acquérir l’expérience nécessaire avant le début du tournoi (13-janvier-11 février 2024).

- Publicité-