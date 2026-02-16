Ghana : dépôt d’une résolution à l’ONU pour qualifier la traite des esclaves africains de crime le plus grave contre l’humanité
En mars, le Ghana entend déposer à l’Assemblée générale des Nations unies une résolution visant à faire reconnaître la traite des esclaves africains comme « le plus grave crime contre l’humanité ».
Koffi AMÈGAN
Société
Cette initiative a été annoncée dimanche par le président ghanéen, John Dramani Mahama.
