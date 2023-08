Ghana: décès du rappeur OJ Blaq

Connu pour sa chanson à succès « Chalewote », le rappeur ghanéen OJ Blaq est décédé à l’âgé de 40 ans, a-t-on appris ce jeudi auprès de la presse ghanéenne.

Deuil dans le monde du showbiz ghanéen. Le rappeur OJ Blaq n’est plus. L’artiste, connu pour son morceau à succès « Chalewote » s’est éteint à l’âge de 40 ans. L’annonce de son décès a été faite ce jeudi par la presse ghanéenne et confirmée par la maison de production Empowerment Worship Center, où l’illustre disparu travaillait comme pasteur junior.

Les causes de sa mort n’ont pas été révélées, mais la star du hip hop souffrait d’une maladie rénale. Un mal qu’il trainait depuis 2021 et pour lequel il suivait un traitement de dialyse.

De son vrai nom Andy Nii Akrashie, OJ Blaq a commencé sa carrière musicale au début des années 2000 et a sorti son premier album, « The Blaq Mixtape » en 2006. Il a ensuite sorti plusieurs autres albums et singles, dont sa chanson à succès « Chalewote ».

