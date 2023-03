Ghana: Décès du célèbre Tiktokeur et comédien Ahoufe

Le comédien et célèbre Tiktokeur Ghanéen Ahoufe n’est plus. L’homme devenu viral sur les réseaux sociaux pour son style unique et son look swag, sosie de Tupac son Idole est décédé ce mercredi 29 mars 2023, rapportent les médias ghanéens.

C’est un véritable coup dur pour l’univers du showbiz ghanéen. Le célèbre tiktokeur Ahoufe est décédé des suites d’une courte maladie. La triste nouvelle a été annoncée ce jeudi par le rappeur et musicien ghanéen Jay Bahd a travers un tweet dans la journée de ce jeudi.

Les causes exactes de sa mort ne sont pas encore claires, mais certaines sources ont évoqué une possible overdose. Cependant, aucun membre de la famille du tiktokeur n’a fait de déclaration officielle à propos de la nouvelle. Les fans d’Ahoufe ont exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux en publiant des messages de condoléances et en partageant des souvenirs de la star.

Faut-il le rappeler, Ahoufe s’est fait connaître en ligne grâce à son physique et à son caractère comique dans les vidéos qu’il partageait sur les réseaux sociaux. Il est devenu rapidement un véritable phénomène de la toile ghanéenne, avec une base de fans importante qui suivait chacun de ses mouvements.