Ghana: battu par le Portugal de Ronaldo, André Ayew accuse l’arbitre

Unique buteur du Ghana, André Ayew digère mal la défaite face au Portugal (2-3) au Mondial 2022, ce jeudi soir. Le capitaine des Black Stars estime que l’arbitre de la rencontre a précipité le revers des siens par ses décisions litigieuses.

Malgré deux superbes buts, le Ghana s’est incliné face au Portugal ce jeudi au stade 974, dans le cadre de la première journée du groupe H, à la Coupe du monde 2022. Au terme d’un match spectaculaire, les Black Stars ont été punis par des Lusitaniens visiblement plus expérimentés et qui ont su judicieusement exploité leur temps fort. Le but sur penalty de Cristiano Ronaldo et la splendide réalisation de Rafael Leao sur un contre-attaque éclair le prouvent à suffisance.

Mais pour André Ayew, l’issue de la rencontre aurait pu être différente sans certaines décisions litigieuses de l’arbitre de la partie. Le capitaine des Black Stars s’en prend notamment au penalty accordé à CR7 suite au léger contact entre l’attaquant portugais et Mohamed Salisu. Une décision injustifiée selon l’ancien joueur de l’OM.

«On s’est battu. Ils avaient beaucoup la possession de balle en première période et on n’a pas réussi à leur créer assez de danger. Peut-être qu’on ne pressait pas assez haut, mais je pense qu’on était bien solide, en bloc. Ils n’avaient pas vraiment d’occasions de but et après c’est vrai qu’avec ce ‘penalty’… (rire ironique) Ça change la donne du match. À ce niveau-là, des penalties comme ça, avec tout ce qui existe, la VAR, etc. C’est dur…», a pesté l’attaquant d’Al Sadd au micro de beIN Sports.

Une injustice? Une chose au moins est sûr: Avec sa prestation de ce jeudi soir, la sélection ghanéenne a démontré qu’il a des arguments pour, ne serait ce que dépasser les phases de groupe dans ce Mondial. Prochain rendez-vous, lundi prochain face à la Corée du Sud, qui a fait match nul avec l’Uruguay (1-1).

