Ghana : appel à partenaire privé majoritaire pour créer la nouvelle compagnie aérienne nationale

Le Ghana a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour attirer un partenaire privé détenteur de la majorité du capital d’une nouvelle compagnie aérienne nationale, dans le but de repositionner Accra sur les routes régionales et intercontinentales. Le ministère des Transports indique que les propositions doivent être remises d’ici fin mai 2026 et que, si le calendrier est respecté, les premières liaisons commerciales pourraient débuter avant la fin du premier trimestre 2027.

L’appel vise des opérateurs capables d’apporter des capitaux, une expertise technique et une expérience opérationnelle avérée. Le futur actionnaire majoritaire devra participer aux décisions stratégiques et à la gestion opérationnelle, en partenariat avec l’État ghanéen, afin de construire un transporteur économiquement viable et moins dépendant des subventions publiques.

Accra est envisagée comme base principale, avec l’objectif d’en faire une plateforme reliant l’Afrique de l’Ouest aux principales capitales africaines et à des routes intercontinentales. Les autorités mettent en avant la position géographique du pays et le dynamisme de son économie pour soutenir la viabilité commerciale du projet.

Modalités, profils recherchés et calendrier

Les autorités ciblent des compagnies aériennes établies, des groupes spécialisés dans l’aviation ou des consortiums associés à des transporteurs certifiés. Les candidats doivent démontrer une expérience confirmée en exploitation, développement de réseau, maintenance, sécurité et commercialisation, ainsi qu’une capacité financière suffisante pour soutenir les investissements initiaux.

Le gouvernement précise que le futur investisseur privé prendra une part majoritaire du capital, marquant une rupture avec les modèles antérieurs entièrement publics. Ghana Airways, disparu en 2004, et plusieurs tentatives de relance ultérieures n’ont pas abouti, selon les archives officielles et le dossier de consultation publié par le ministère.

La logique affichée par l’exécutif est de diminuer la pression sur les finances publiques en s’appuyant sur un partenaire capable d’apporter capital et savoir‑faire, et de confier la mise en œuvre opérationnelle à un actionnariat disposant d’une expérience avérée du secteur. Le rôle de l’État devrait rester important sur le plan réglementaire et stratégique, tandis que la majorité des risques financiers reviendrait au secteur privé.

Sur le plan régional, la création de ce transporteur pourrait modifier l’équilibre concurrentiel entre hubs ouest‑africains, plusieurs capitales cherchant déjà à capter une part croissante du trafic intra‑africain. Les promoteurs du projet estiment que la combinaison d’une base à Accra et d’un actionnaire solvable améliorerait l’attractivité des lignes desservies.

Les soumissions doivent parvenir au ministère avant la fin mai 2026, selon le calendrier officiel.