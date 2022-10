Getafe 0 – 1 Real Madrid : l’analyse de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid est venu à bout de Getafe (0-1) ce samedi soir, lors de la 8e journée de Liga, au Coliseum Alfonso Pérez. Après la rencontre, le coach Merengue a livré son impression sur la prestation de son équipe face à la presse.

Après avoir perdu ses premiers points de la saison dans le championnat espagnol le weekend dernier, nul (1-1) contre Osasuna, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Getafe ce samedi soir pour le compte de la huitième journée de Liga. Dans un derby madrilène très peu emballant, les Merengues se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Eder Militao a inscrit l’unique but du match dès la troisième minute de jeu.

Présent en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a analysé la performance de son équipe. « Ça nous a aidé d’ouvrir rapidement le score. On a contrôlé le match ensuite. Il nous en manquait un peu pour terminer le match mais on a failli obtenir un penalty, on a marqué sur hors-jeu… L’équipe a fait du bon travail. On a été très solides. Militao et Rüdiger ont fait un grand match. On a manqué d’efficacité, on n’a pas été précis dans nos frappes mais ce n’est pas grave à ce moment de la saison« , a-t-il déclaré.

Le technicien italien a ensuite été interrogé sur un possible manque d’ambition de son équipe durant la rencontre: « C’est un match différent, un derby. Il y a beaucoup de matchs aussi. On a bien joué mais quand tu as le contrôle sur le match, tu demandes à tes joueurs de ne pas prendre de risques. On a eu des opportunités pour marquer. Tchouaméni a été bon aussi. C’était important de ne pas prendre de but.«

Le Real Madrid sera de retour sur les pelouses mardi prochain, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions, contre le Shakhtar Donetsk. Une victoire des coéquipiers de Karim Benzema leur ouvrirait la porte pour les huitièmes de finale de la compétition.