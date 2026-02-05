Gérone FC : Marc-André ter Stegen contraint à une opération

Marc-André ter Stegen a rompu le silence après une nouvelle blessure qui l’oblige à passer sur le billard. Le portier allemand, prêté par le FC Barcelone à Gérone en janvier pour retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2026, a confirmé qu’une intervention chirurgicale est programmée dans les prochains jours.

S’il venait d’arriver en Catalogne avec l’ambition de contribuer immédiatement au projet sportif du club, il s’est blessé dès sa première apparition avec les couleurs de Gérone. Par le biais de ses comptes sur les réseaux sociaux, il a expliqué la situation et la décision médicale prise en accord avec son staff.

Dans son message, ter Stegen a insisté sur son état d’esprit positif malgré la dureté de l’épreuve. Il a rendu hommage à l’accueil réservé par le groupe et par les supporters, soulignant combien il avait envie de s’impliquer et d’aider l’équipe. Cette blessure modifie pour l’instant son rôle sur et en dehors du terrain, mais il a assuré rester pleinement derrière ses coéquipiers.

Opération et perspectives de retour

Le gardien a précisé qu’il mettrait sa carrière sportive en pause pour plusieurs mois afin de suivre un protocole de rétablissement qui commence par l’opération. Il a exprimé sa détermination à revenir, signifiant que l’objectif de retrouver la compétition reste intact malgré cette étape contraignante.

Du côté du club, l’absence annoncée contraindra l’encadrement à s’appuyer sur les autres gardiens disponibles tandis que l’équipe médicale supervisera la convalescence. Quant à ses ambitions internationales, cette période de récupération sera déterminante pour savoir s’il pourra être opérationnel en vue du mondial 2026, objectif affiché depuis son départ de Barcelone.