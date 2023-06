Gernot Rohr: « Le Bénin est totalement fou de football »

Dans un entretien accordé au site du Bayern Munich, pour ses 70 ans, le technicien franco-allemand Gernot Rohr a évoqué plusieurs sujets, notamment son travail à la tête des Guépards du Bénin.

Le mercredi 28 juin dernier, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, fêtait ses 70 ans. Pour l’occasion, le technicien franco-allemand a accordé une interview au site de son ancien club le Bayern Munich, au sein duquel il a évolué comme joueur entre 1972 et 1974. Dans un premier temps, l’ancien sélectionneur du Nigeria a présenté sa nouvelle vie dans le pays de Patrice Talon. Et il affirme que les Béninois sont fous de football.

“A Cotonou au Bénin, où je suis entraîneur de l’équipe nationale depuis mars. Je prépare les prochains matchs internationaux. La ville est très belle, juste au bord de la mer, avec une grande et large plage où l’on voit beaucoup de garçons jouer au football. Le pays est totalement fou de football.”, a-t-il répondu quand on lui a demandé où il était maintenant.

- Publicité-

Gernot Rohr a ensuite été interrogé sur le niveau de l’équipe nationale du Bénin. On lui a notamment fait remarquer que le pays n’a jamais été à une Coupe du monde, ni à la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Le technicien s’est tout de même montré confiant quant à l’avenir des Guépards, relevant les efforts mise en œuvre pour construire une équipe jeune. Il veut, avant de penser au Mondial 2026, qualifier son équipe pour la CAN 2023 (reporté en 2024).

« C’est vrai, mais je sens un esprit d’optimisme ici. Les gens veulent construire quelque chose avec de jeunes joueurs. Participer à la Coupe du monde 2026 serait un rêve. L’Afrique ne sera plus représentée par cinq pays, comme la dernière fois, mais par neuf voire 10, si une équipe se qualifie encore via les barrages. Mais d’abord, nous nous battons pour nous qualifier pour la Coupe des Nations en 2024, pour laquelle nous devons terminer deuxièmes de notre groupe de quatre.”

Après le match nul (1-1) contre le Sénégal lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN ivoirienne, et la victoire du Mozambique contre le Rwanda (2-0), les Guépards doivent battre les Mambas pour décrocher leur billet pour la phase finale de la prochaine CAN. Une mission difficile mais pas impossible pour les hommes de Gernot Rohr.

Articles similaires