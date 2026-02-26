Gérard Jugnot évoque l’odeur de Jean-Jacques Goldman après son départ des Enfoirés

TF1 diffuse ce vendredi 27 février 2026 en prime time La Ballade des Enfoirés, un spectacle annuel enregistré en janvier à l’Accor Arena de Paris et réunissant cette année 54 artistes. Parmi les têtes d’affiche figurent des habitués comme Zazie, Patrick Bruel, Christophe Maé, Patrick Fiori, Lorie, Vitaa, Michèle Laroque ou Michaël Youn, ainsi que des nouveaux venus issus de la télévision et d’Internet — Helena et Marine (Star Academy), Jarry, Styleto, Esther Abrami, Tibo InShape, McFly et Carlito — sans oublier la présence remarquée du footballeur Ousmane Dembélé.

Le spectacle, qui mêle reprises, sketches et moments d’émotion, est très attendu du grand public et de nombreux téléspectateurs y retrouvent chaque année des clins d’œil à l’histoire des Restos du Cœur. L’édition 2026 s’inscrit dans cette continuité et conserve la dimension collective et musicale qui a fait la réputation de la troupe depuis ses débuts.

Dans un documentaire diffusé l’an dernier sur TF1, intitulé Restos du cœur et Enfoirés sur les terres d’Occitanie, l’acteur Gérard Jugnot a livré un souvenir inattendu et amusant lié à Jean-Jacques Goldman. Interrogé par Anne-Claire Coudray, Jugnot a sorti de sa poche une paire de chaussures étiquetée “JJG” et a plaisanté : “J’ai même ses chaussures, regardez ! Il y a son odeur.” Humour et affection transparaissent dans cette anecdote, qui illustre le lien particulier entre Goldman et la troupe.

Gérard Jugnot revient sur la mémoire collective des Enfoirés et les coulisses

Jean-Jacques Goldman, qui a quitté la troupe en 2016, reste une figure omniprésente dans la mythologie des Enfoirés. Auteur de l’hymne des Restos du Cœur, écrit en 1986, il est régulièrement évoqué par les membres de la troupe. Dans le même documentaire, Patrick Fiori explique que “il a formé les soldats du cœur” et que l’esprit insufflé par Goldman demeure une référence. Gérard Jugnot, pour sa part, affirme que la troupe “suit son héritage”.

Jugnot, qui participe aux Enfoirés depuis 1998 et était engagé pour la 17e fois l’an dernier, décrit également l’organisation du spectacle : un enchaînement chaotique au départ transformé progressivement en mécanique rodée. “C’est un bazar total. Et puis, au fur et à mesure, les choses se mettent en place et le lundi ça fonctionne. C’est assez étonnant”, confie-t-il, évoquant la manière dont les artistes apprennent les chorégraphies et se répartissent sur scène — parfois avec des faux micros pour certains intervenants, ironise-t-il.

Il revient sur des souvenirs marquants, notamment un moment évoqué en 2019 à l’occasion des 30 ans de la troupe, lorsqu’il mentionnait la prestation émouvante de Jean-Baptiste Munier. Il parle aussi de sketches jugés “très drôles” et d’autres qu’il a trouvés “consternants”, sans que ceux-ci n’aient été diffusés.

Sur l’évolution de sa perception, Jugnot reconnaît avoir été, au départ, en désaccord avec Coluche au sujet de la visibilité donnée aux Restos, mais son point de vue a évolué avec le temps. Mimie Mathy, interrogée par Télé-Loisirs, souligne que Jean-Jacques Goldman “nous manquera toujours” et qu’il “garde un œil sur ce qu’il se passe”, tout en rappelant que l’essentiel reste la cause portée par l’événement.