Gérard Hernandez pleure la mort de sa femme Micheline

Gérard Hernandez, 93 ans, connu pour son rôle de Raymond dans la série à succès « Scènes de ménages » (M6), traverse une épreuve personnelle : son épouse, Micheline, est décédée récemment des suites d’un cancer, selon le magazine France Dimanche. Les deux se sont mariés en 1959 et formaient un couple uni depuis plus de six décennies. L’annonce intervient alors que l’acteur, très attaché à sa vie familiale et à sa carrière télévisuelle, fait face à la perte de celle qui partageait son quotidien.

La carrière télévisuelle de Gérard Hernandez est souvent évoquée en parallèle de ses relations personnelles. Aux côtés de Marion Game, disparue il y a trois ans, il formait à l’écran le duo Raymond et Huguette depuis 2009, un couple devenu emblématique qui a duré quatorze saisons. Marion Game est morte à 84 ans et a laissé derrière elle trois enfants, Virginie, Mathieu et Romain.

France Dimanche rapporte que Micheline « luttait courageusement depuis quelque temps » contre la maladie. La disparition de son épouse représente pour le comédien une douloureuse épreuve, d’autant que, à plusieurs reprises, Gérard Hernandez a évoqué l’importance de leur lien dans des entretiens. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs en été 2023, il confiait : « C’est incroyable à quel point nous sommes fusionnels. Nous sommes comme ces oiseaux, les inséparables. Alors forcément, moi, j’imagine le pire. Quand l’un va partir, l’autre, forcément, le suivra. J’y pense tout le temps…«

Gérard Hernandez et Micheline : entre eux, tout a commencé dans les années 1950

Leur histoire remonte aux années 1950. Gérard Hernandez n’avait que 19 ans lorsqu’il a rencontré Micheline à la station balnéaire du Pouliguen en Loire-Atlantique, en 1952. Il se souvient avoir dit, après quelques heures passées en sa compagnie, à son ami le réalisateur Jean Becker : « Tu vois cette jeune fille ? Tu ne me verras plus jamais sans elle ! » Ce souvenir, rapporté par Télé Loisirs, souligne la longévité et l’intensité du lien qui les a unis.

Le mariage a été célébré en 1959. Le couple a eu un fils, François, lui-même père de deux garçons, Théo et Hugo. À propos de sa vie privée, Gérard Hernandez affirmait avoir « réussi » sur ce plan : « Nous avons la chance […] d’avoir un fils et des petits-enfants formidables. Je n’ai pas totalement réussi ma vie professionnelle, mais j’ai réussi ma vie privée.«

Les informations relatives au décès de Micheline proviennent de France Dimanche, et les souvenirs et propos de Gérard Hernandez cités ici sont tirés d’entretiens accordés à Télé Loisirs et à d’autres médias, tels que relayés par la presse people. Le récit chronologique de leur rencontre et de leur vie commune est documenté par les témoignages de l’acteur et par les éléments publiés dans la presse.