Gérard Depardieu : un proche de Cyril Hanouna témoigne à nouveau après s’être fait attraper l’entrejambe

Christophe Carrière , ancien chroniqueur de TPMP, a réitéré une accusation d’agression sexuelle à l’encontre de Gérard Depardieu lors d’un entretien diffusé sur la webradio Novo19, animé par Claire Arnoux. Invitée à commenter l’enquête de Julien Bellver présentée quelques heures plus tôt dans l’émission 21h médias (TMC) et consacrée aux révélations autour de l’acteur, la rédaction de Nova a relaté ce témoignage ancien qui replace des faits déjà évoqués publiquement il y a plusieurs années.

Christophe Carrière, ancien chroniqueur de TPMP, a réitéré une accusation d’agression sexuelle à l’encontre de Gérard Depardieu lors d’un entretien diffusé sur la webradio Novo19, animé par Claire Arnoux. Invitée à commenter l’enquête de Julien Bellver présentée quelques heures plus tôt dans l’émission 21h médias (TMC) et consacrée aux révélations autour de l’acteur, la rédaction de Nova a relaté ce témoignage ancien qui replace des faits déjà évoqués publiquement il y a plusieurs années.

Selon Christophe Carrière, l’incident s’est produit au Festival de Cannes en 1998, à l’hôtel Le Martinez. Le journaliste raconte être monté dans un ascenseur avec Gérard Depardieu et trois autres personnes. Dans cet espace confiné, Depardieu se serait placé dos à lui et, affirme Carrière, l’aurait saisi à l’entrejambe avec une main, geste qui aurait duré la durée de deux étages, tandis que les autres occupants de la cabine riaient.

De retour ensuite à la radio Nova pour sa chronique, Christophe Carrière dit avoir raconté l’anecdote sur un ton qu’il qualifie lui-même d’humoristique, en raison de la façon dont elle avait été reçue à l’époque. Il précise qu’il ne connaissait pas personnellement l’acteur et qu’il avait été « passablement sidéré » par ce qu’il décrit comme une marque de domination plutôt que comme une séduction. Il indique par ailleurs qu’au moment des faits il avait 34 ans.

Publicité

Récit d’autres témoins et réactions autour de l’affaire

Christophe Carrière affirme avoir évoqué cette agression ensuite avec des proches et des confrères. Il rapporte notamment en avoir parlé à l’actrice Carole Bouquet, décrite dans son récit comme une fidèle soutien de Gérard Depardieu, qui aurait réagi en riant et en minimisant l’incident : « C’est parce qu’il devait bien vous aimer », lui aurait-elle dit selon Carrière.

Le journaliste a ajouté que sa compagne de l’époque, également journaliste, avait, selon lui, été victime d’un geste similaire de la part de Depardieu quelques années plus tôt, en 1991, à Sarasota, où l’acteur était présent pour présenter la pièce Cyrano. Toujours selon le témoignage de Carrière, cette femme se serait dégagée après une attouchement dans un ascenseur puis aurait raconté l’événement en minimisant la gravité, évoquant l’état d’ébriété supposé de l’acteur.

Ces récits s’inscrivent dans le cadre d’une série d’allégations publiées par Julien Bellver dans un dossier intitulé Les Scandales Depardieu, diffusé dans 21h médias, où Bellver avance que des comportements déplacés de l’acteur étaient connus dans certains milieux mais restaient tus. Christophe Carrière rapporte enfin que, d’après lui, les réactions fréquentes après de tels faits avaient pour refrain : « C’est Gérard, il est comme ça ».