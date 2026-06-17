Gérard Depardieu : poissonnerie, épicerie, restaurant dans son énorme patrimoine immobilier

Gérard Depardieu fait de nouveau la une après la première apparition publique de ses petits‑fils, Billy et Alfred , à Monte‑Carlo : les adolescents, présents au photocall du projet Les Derniers Jours de Charles Baudelaire aux côtés de leur mère, Julie Depardieu , et du musicien Philippe Katerine , ont suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, parfois particulièrement virulents.

L’événement, rare pour ces jeunes figures du clan Depardieu, a relancé l’attention médiatique autour de la famille et rappelé que la notoriété de l’acteur de 76 ans s’accompagne d’un patrimoine et d’activités moins connues du grand public.

Au fil des décennies, Gérard Depardieu a développé un vaste ensemble d’investissements immobiliers et commerciaux : hôtels particuliers, restaurants, vignobles, une poissonnerie et même une épicerie japonaise figurent parmi ses acquisitions.

Un mini‑royaume au cœur du 6e arrondissement et un empire gourmand

Une partie notable de ce patrimoine s’est concentrée dans le très chic 6e arrondissement de Paris, notamment rue du Cherche‑Midi, où l’acteur avait constitué ce que des voisins qualifiaient de « petit royaume ». Au centre de cet ensemble se trouvait son hôtel particulier, l’hôtel de Chambon, une demeure du XIXe siècle achetée dans les années 1990 et entièrement rénovée.

Le lieu se distinguait par des aménagements luxueux — marbre, œuvres d’art, décoration signée et une vaste terrasse — et avait, à une époque, été estimé à près de 50 millions d’euros. Dans une interview à Elle Décoration, l’acteur évoquait cependant un rapport changeant à ses possessions : « Plus je vieillis et plus je réalise que j’ai besoin de moins en moins de choses pour être heureux. »

Outre cette résidence, Gérard Depardieu a multiplié les acquisitions dans le quartier, y développant des activités liées à ses passions, en particulier la gastronomie et le vin. Parmi ses investissements les plus remarqués figure la poissonnerie Moby Dick, réputée pour proposer des produits haut de gamme, homards bretons et poissons sauvages. Plusieurs témoignages rapportent que l’acteur aimait parfois intervenir en personne derrière le comptoir.

Il a également lancé, en partenariat avec le groupe Issé, une épicerie fine japonaise, répondant à son goût pour le Japon et le saké. Dans la même veine, il a ouvert Le Bien Décidé, une cave‑restaurant rue du Cherche‑Midi, qui met en avant des produits de terroir et des vins issus de ses propres productions viticoles.

Vigneron depuis la fin des années 1980, Depardieu a acquis en 1989 le château de Tigné en Anjou. Ses investissements s’étendent à la Bourgogne, au Médoc et à l’Hérault, ainsi qu’à l’étranger — Maroc, Italie, Algérie et Europe de l’Est — selon les éléments publiés sur ses activités.

À Paris, il a possédé des établissements gastronomiques tels que La Fontaine Gaillon et L’Écaille de la Fontaine, et a diversifié ses placements : société de production (DD Productions), motos, immobilier en Belgique et même exploration pétrolière à Cuba.

En 2012, le Wall Street Journal estimait son patrimoine à environ 120 millions de dollars.