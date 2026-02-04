Gérard Depardieu dérape encore avec la phrase « Une belle salope »

Gérard Depardieu de nouveau au cœur d’une polémique : des images inédites diffusées mercredi 4 février 2026 sur TMC et issues d’un reportage de Quotidien montrent l’acteur tenant des propos sexistes et obscènes sur le tournage du film Umami en 2022. Dans les extraits mis en ligne par l’émission sur Instagram, on entend notamment l’acteur s’adresser à une figurante en lançant : « Viens ma Sarah, arrache-moi la culotte », puis « C’est une belle salope ».

Gérard Depardieu de nouveau au cœur d’une polémique : des images inédites diffusées mercredi 4 février 2026 sur TMC et issues d’un reportage de Quotidien montrent l’acteur tenant des propos sexistes et obscènes sur le tournage du film Umami en 2022. Dans les extraits mis en ligne par l’émission sur Instagram, on entend notamment l’acteur s’adresser à une figurante en lançant : « Viens ma Sarah, arrache-moi la culotte », puis « C’est une belle salope ».

Ces séquences, captées entre deux prises, montrent Gérard Depardieu s’exprimant hors cadre de jeu, parfois en présence de membres de l’équipe. Toujours dans les extraits diffusés, il tient également des propos à connotation sexuelle à propos d’une collègue de plateau, évoquant « la désosse[r], comme un petit pied de porc », et faisant une allusion aux « concombres » du potager. Les images publiées par Quotidien ont été intégrées au reportage diffusé en soirée sur TMC.

Les images relancent un dossier judiciaire et médiatique qui pèse sur l’acteur depuis plusieurs années. Âgé de 77 ans, Gérard Depardieu voit son comportement professionnel scruté au prisme d’accusations répétées portées par des femmes du milieu du cinéma depuis 2018.

Publicité

Depuis 2018, une accumulation d’accusations et de procédures judiciaires

La première plainte publique notable remonte à 2018 lorsque l’actrice Charlotte Arnould a accusé Gérard Depardieu de deux viols présumés commis en août 2018 dans son appartement parisien. Cette affaire a donné lieu à une enquête judiciaire et, après plusieurs rebondissements, une juge d’instruction a ordonné en août 2025 le renvoi de l’acteur devant la cour criminelle pour viol et agressions sexuelles dans ce dossier. Gérard Depardieu a toujours nié ces faits.

Parallèlement, le comédien a été jugé à Paris en mars 2025 devant le tribunal correctionnel pour des faits d’agressions sexuelles commis en 2021 sur le tournage du film Les Volets verts. Lors de ce procès, des témoignages ont décrit des attouchements sans consentement et un comportement jugé offensant. Le 13 mai 2025, le tribunal l’a reconnu coupable d’agressions sexuelles et l’a condamné à dix-huit mois de prison avec sursis, assortis de son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles et de réparations financières envers les victimes ; Gérard Depardieu a fait appel de cette décision.

Les images diffusées mercredi par TMC et publiées sur le compte Instagram de Quotidien proviennent d’un tournage daté de 2022 pour le film Umami. Selon les journalistes ayant capté ces séquences, les propos sont tenus devant l’équipe du film, sans que l’on perçoive de réaction immédiate de la production.