Géraldine Maillet en couple avec Daniel Riolo, elle se fait planter : « Il est parti »

Géraldine Maillet et Daniel Riolo confirment une relation de longue date qui alimente régulièrement les plateaux télé : pacsés et évoquant la possibilité d’un mariage, ils reviennent sur les étapes clés de leur vie commune, du premier coup de foudre à la question des enfants, en passant par des anecdotes révélatrices de leur rencontre. Ces confidences ont été données au fil d’interviews et d’émissions telles que Tout beau, tout neuf et Touche Pas à Mon Poste.

Interrogée sur l’éventualité d’un mariage, Géraldine Maillet a reconnu que le sujet “n’est pas complètement impossible” et que le couple en parle depuis quelque temps. La chroniqueuse a également rappelé qu’ils sont pacsés, expliquant que le recours au pacte civil de solidarité s’est imposé “quand on vivait ensemble” afin d’assurer des droits en cas d’accident : “À un moment donné, quand on vivait ensemble, on a dû rapidement organiser le truc parce qu’on s’est dit que s’il nous arrive quelque chose, si l’un de nous a un accident, rien ne prouve qu’on est ensemble. C’est quand même important.”

Sur la question des enfants, Daniel Riolo a été précis et catégorique, évoquant l’âge des deux partenaires et les conséquences pour un éventuel enfant : “On s’est connus, on en avait déjà, et on était déjà âgés. Ce n’est pas un sujet. Je suis vieux. Tu veux que j’aie un enfant, et après, il aura 10 ans, je serai grand-père. C’est embêtant pour lui. Après, il aura honte à l’école.”

Retour sur une rencontre devenue relation

Géraldine Maillet a raconté les débuts de leur histoire sur le plateau de Tout beau, tout neuf : elle dit les avoir rencontrés il y a douze ans, lorsqu’elle participait à l’émission de Daniel Riolo et qu’elle a immédiatement éprouvé un coup de cœur. Selon ses propos, l’attitude du journaliste n’a pas été immédiate : “Il y a 12 ans, j’étais dans son émission, et j’ai craqué, mais pas lui en fait, parce que personne ne me connaissait.”

Elle a précisé que, après cette première rencontre, il s’est écoulé plusieurs jours avant qu’il ne la recontacte : “Je n’avais pas eu de nouvelles de lui pendant 5-6 jours. Un jour, j’ai reçu un SMS, et c’était lui. Il avait mon numéro, mais il ne s’est pas précipité.”

Le récit du premier dîner reste marqué par une anecdote : Daniel Riolo avait commandé “un paillard de poulet” puis, visiblement ému, est parti sans payer, laissant Géraldine Maillet régler l’addition. Elle a décrit sa première impression comme étonnée : “Il est parti, et il était tellement ému qu’il est parti sans payer, c’est moi qui ai payé.”

Plus tard, Riolo a expliqué à Maillet que son comportement ce soir-là s’expliquait par l’émotion et la confusion qu’il ressentait. Les deux ont ensuite vécu une période “platonique” pendant plusieurs mois avant de s’engager ensemble. Depuis 2013, Géraldine Maillet et Daniel Riolo sont en couple.