Georgina Rodriguez pleure les malheurs de ses enfants en Arabie Saoudite

Georgina Rodriguez, la petite amie de Cristiano Ronaldo, s’est exprimée sur l’éducation de leurs enfants en Arabie Saoudite.

Dans une récente interview avec Telemundo, Georgina a déclaré que ses enfants étaient battus par d’autres élèves de leur école alors qu’ils s’adaptaient à la vie dans le pays arabe. Le mannequin a révélé que ses enfants avaient eu des problèmes à l’école, en particulier lorsqu’ils interagissaient avec leurs camarades de classe.

« À l’école, il y a des moments où ils se font frapper et ils ne se défendent pas, raconte la jeune mère. L’autre jour, un de mes enfants qui avait été touché, je l’ai reçu et il s’est mis à pleurer en criant ‘maman’. J’ai pensé qu’il avait attrapé une maladie. Je lui dis ‘qu’est-ce que tu as, qu’est-ce que tu as?’ Un enfant m’a frappé’, m’a-t-il dit. Alors je lui dis : ‘Eh bien, tu ne sais pas te défendre ?‘ ».

A propos de la vie saoudienne à elle, Geo a déclaré : « Je me sens très en sécurité ici et j’apprécie les fortes valeurs familiales. J’ai ressenti un grand bonheur lorsque j’ai visité le désert saoudien, en particulier le lien avec cette terre magique, la puissance et la magie du désert saoudien la nuit est incroyable« .

Pour rappel, la famille Cristiano Ronaldo a déménagé de Manchester à Riyad en janvier après avoir signé un contrat de 200 millions de dollars avec le club saoudien Al Nassr jusqu’en 2025. Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina, Bella Esmelralda, Eva Maria et Mateo Ronaldo sont les cinq enfants du célèbre footballeur.