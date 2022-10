Général Camille Makosso: « J’ai plus d’argent que Serey Dié »

De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik diffusée sur la 3 ce mardi 4 octobre 2022, le général Camille Makosso s’est exprimé sur un certain nombre de sujets dont la polémique autour de la relation entre Josey et Serey Die. L’occasion pour le très controversé pasteur de comparer sa fortune à celle de l’ancien capitaine des Eléphants.

Le général Camille Makosso a été reçu dans l’émission Peopl’Emik de ce mardi 4 octobre. Entre autres sujets, l’homme de Dieu le plus controversé de la Côte d’Ivoire est amené à justifier sa position au sujet de la grosse polémique concernant la relation amoureuse entre Josey et Serey Die.

Soupçonné d’avoir pris de l’argent auprès de l’international ivoirien Serey Die au milieu de cette immense polémique, Makosso qui fait partie de ceux qui ont défendu la chanteuse Josey et le footballeur, est sorti de ses gongs.

« Serey Die va me donner d’argent. Il a fini de nourrir ses poulets, il va me donner de l’argent. Josey a fini de manger son argent ? C’est la dernière fois que tu dis que quelqu’un me donne de l’argent », a lancé Makosso à Anaconda dans une colère noire avant d’ajouter: « J’ai plus d’argent que Serey Dié (..) même si Didier Drogba me dit viens prendre 15 millions je refuserai. Je prend tout le ciel tous les sorciers et tous les génies de la Côte d’Ivoire à témoin. Dieu m’a béni », a-t-il indiqué.

Pour rappel, cette rencontre choc entre le général Makosso et l’animateur Anaconda a fait monter les tensions des deux côtés. Très vexé par certaines questions, le prétendu homme de Dieu qui aime se faire appeler le père de la marmaille a agressé l’animateur au point de lui porter la main. Les images de cette scène de violence ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux suscitant une avalanche de réactions sur la toile.