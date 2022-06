L’évènement humoristique « Drôles de Femmes » a récemment fait une grosse surprise à la comédienne ivoirienne Gbazé Thérèse.

Initié depuis quelques années et animé par Caroline Dasylva, « Drôles de Femmes », est un évènement d’humour qui valorise des talents et les compétences féminins dans les domaines de la comédie, du théâtre, de l’humour et de la danse.

Au cours de la troisième édition qui s’est tenue le 28 mai 2022 au Palais de la Culture d’Abidjan-Treichville et la seconde partie le 18 juin 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, une des actrices les plus fidèles a été gratifiée par un magnifique présent.

En effet, Gbazé Thérèse, l’un des visages les plus populaires du cinéma ivoirien et présente depuis la première édition a reçu un terrain de 500m² dans la ville de Bonoua, un don du couple Dasylva et d’un sponsor.

Il faut noter que l’actrice et comédienne ivoirienne a traversé énormément d’épreuves ces dernières années. Le décès de son fils en 2017 puis plus récemment en 2022, celui de son petit-fils Guy Amos avec qui elle tournait auparavant dans les téléfilms. Néanmoins, elle continue de tenir bon.

Par ailleurs, « Drôles de Femmes » de cette année a connu la participation de plusieurs comédiennes telles que : Bleu Brigitte Agbré, Gbazé Thérèse, Nastou, Mariam Djafoule pour ne citer qu’elles.