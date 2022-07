Gazprom dit ne pas pouvoir garantir le bon fonctionnement du gazoduc Nord Stream

Le géant gazier russe Gazprom a affirmé mercredi ne pas pouvoir garantir le bon fonctionnement du gazoduc Nord Stream, qui dessert l’Europe, se disant dans l’impossibilité de confirmer qu’il récupèrera une turbine allemande en réparation au Canada.

«Gazprom n’a en sa possession aucun document permettant à Siemens de faire sortir du Canada le moteur de turbine à gaz» qu’Ottawa a pourtant dit vouloir restituer à Berlin, a déclaré Gazprom dans un communiqué. «Dans ces conditions, il n’est pas possible de tirer de conclusion objective quant au développement de la situation relative au fonctionnement en toute sécurité» du gazoduc, a ajouté le groupe.

L’Allemagne et avec elle l’Europe sont entrés lundi dans une période de grande incertitude sur la suite de leurs importations de gaz russe, déjà fortement réduites ces dernières semaines et qui pourraient bientôt se tarir complètement. Le géant russe Gazprom a entamé dans la matinée les travaux de maintenance des deux gazoducs Nord Stream 1, qui acheminent une grande quantité de son gaz livré encore à l’Allemagne ainsi qu’à plusieurs autres pays de l’Ouest de l’Europe.

« Nord Stream est arrêté (…) ce qui signifie que le gaz ne circule plus », a confirmé lundi à l’AFP le ministère allemand de l’Economie. Cet arrêt pour dix jours des deux tuyaux, annoncé de longue date, ne devait en théorie n’être qu’une formalité technique. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine et du bras de fer entre Moscou et les Occidentaux sur l’énergie, personne ne peut parier sur la suite.

Comme un avertissement, Gazprom a d’ailleurs réduit lundi ses livraisons de gaz à l’Italie et l’Autriche, respectivement d’un tiers et de 70%, ont indiqué les énergéticiens OMV et ENI. Les deux pays sont en partie approvisionnés par le gazoduc TAG, qui passe par l’Ukraine, mais aussi par le gazoduc Nord Stream. « Il existe de nombreux scénarios selon lesquels nous pourrions être plongé dans une situation d’urgence », a prévenu lundi le président de l’Agence allemande des réseaux, Klaus Müller, à la télévision ZDF.