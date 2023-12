Gaza: l’armée israélienne annonce avoir tué « par erreur » trois otages israéliens

- Publicité-

Lors d’une opération à Shejaya, un quartier de Gaza, des soldats de l’armée israélienne ont tiré sur trois personnes, qui se sont révélées être des otages détenus par le Hamas.

L’armée israélienne a annoncé vendredi que des soldats opérant dans la bande de Gaza avaient tué trois otages israéliens «identifiés par erreur» comme une «menace». «Lors de combats à Choujaiya [nord], l’armée a identifié par erreur trois otages israéliens comme une menace. En conséquence, les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils ont été tués», a indiqué le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, à la télévision.

Israël multiplie vendredi ses raids aériens dans la bande de Gaza, en prévenant que sa guerre contre le Hamas devrait s’étirer sur plusieurs mois à l’heure où son allié américain l’exhorte à réduire l’intensité de ses frappes pour protéger les civils. Tôt vendredi, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de «dizaines de morts et de blessés» dans des frappes aériennes à Khan Younès, nouvel épicentre de la guerre dans le sud de la bande de Gaza.

Et jeudi soir, les militaires israéliens signalaient des «combats» au sol dans le secteur de Choujaya (nord), où leur armée avait subi plus tôt cette semaine ses plus importantes pertes (10 soldats tués en une journée) depuis le début de son offensive terrestre dans ce petit territoire palestinien densément peuplé.

Israël a annoncé vendredi avoir approuvé « temporairement » l’entrée d’aide humanitaire dans la bande de Gaza par un de ses points de passage, afin de décongestionner celui de Rafah entre le territoire palestinien et l’Égypte. « Le cabinet a temporairement approuvé le déchargement de camions du côté gazaoui du point de passage de Kerem Shalom plutôt que de les renvoyer vers Rafah », a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué. « La décision du cabinet précise que seule l’aide humanitaire en provenance d’Égypte sera livrée à Gaza de cette façon », a-t-il ajouté. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué cette annonce, mais a demandé à ce que l’aide puisse « aller de partout », « pas seulement dans le sud de Gaza, mais aussi dans le nord de Gaza ».