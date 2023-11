Gaza: Israël a « le droit » et « l’obligation » de « se défendre », selon Blinken

- Publicité-

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a redit vendredi, lors d’une nouvelle visite à Tel-Aviv, qu’Israël avait « le droit » et « l’obligation » de se « défendre » pour s’assurer que l’attaque du 7 octobre ne puisse « plus jamais se reproduire ».

« Nous restons convaincus qu’Israël a non seulement le droit mais aussi l’obligation de se défendre et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le 7 octobre ne se reproduise plus jamais », a-t-il dit en allusion à l’attaque sans précédent du Hamas palestinien sur le sol israélien, après une rencontre avec le président israélien Isaac Herzog.

Du même Pays:

Antony Blinken, dont c’est le deuxième déplacement au Proche-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a également appelé « à protéger » les civils « pris sous les tirs » et à « apporter de l’aide à ceux qui en ont désespérément besoin ».

Avant son déplacement vendredi à Tel-Aviv puis ce week-end en Jordanie, M. Blinken a affiché plusieurs objectifs: faire pression sur l’allié israélien pour protéger les civils palestiniens de Gaza et en Cisjordanie occupée, et assurer un flux continu de l’aide humanitaire qui arrive encore en une trop petite quantité dans la bande de Gaza, bombardée sans relâche par l’armée israélienne depuis quatre semaines.

- Publicité-

Le chef de la diplomatie américaine s’est entretenu vendredi matin avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a assisté au cabinet de sécurité. « Nous allons parler de mesures concrètes qui peuvent et doivent être prises pour minimiser les dommages causés aux hommes, aux femmes et aux enfants de Gaza », a déclaré jeudi M. Blinken avant de quitter Washington.