Gavi: « Je m’attends à un match très difficile » contre le Maroc

Dans un entretien accordé à Marca et relayé par Foot mercato ce lundi soir, le jeune prodige Gavi s’est exprimé sur le choc entre l’Espagne et le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Le milieu du FC Barcelone s’attend à une rencontre difficile.

Après sa défaite lors de la dernière journée du groupe E contre le Japon (2-1), l’Espagne a terminé deuxième de sa poule et affrontera donc le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Un duel à la portée de Roja, qui se méfie tout de même des Lions de l’Atlas. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Gavi dans un entretien accordé à Marca et relayé par Foot mercato ce lundi soir.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne

«Je m’attends à un match très difficile, car il s’agit d’une Coupe du monde. Vous avez dit que le Maroc était meilleur que la Croatie et la Belgique, deux équipes de très haut niveau. Que pouvez-vous dire de plus ? Nous avons vu qu’ils forment une grande équipe, collectivement et individuellement», a ainsi lancé le milieu du Barça, avant de prévenir les siens: «je respecte tout le monde, mais je n’ai peur de personne. Bien sûr, le Brésil est l’un des grands favoris, mais il ne sert à rien de penser à ce qui peut arriver en quatre jours. Nous l’avons vu avec le Japon. La seule chose qui compte, c’est le prochain match. Et c’est le Maroc».

Le choc entre l’Espagne et le Maroc est prévu pour ce mardi à 16h (GMT+1) et s’annonce disputé. Malgré la différence de niveau sur le papier, les Marocains, impressionnants depuis le début de la compétition, auront sans doute leur mot à dire.