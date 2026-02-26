Gauthier Le Bret a consulté un médecin après l’augmentation du cancer chez les jeunes

Gauthier Le Bret a exprimé, mercredi 25 février 2026 sur le plateau de Pascal Praud et Vous, une émotion accrue face à la montée des cancers chez les jeunes et à la mortalité prématurée, un sentiment amplifié depuis qu’il est devenu père. Au micro d’Europe 1, le journaliste a raconté sa rencontre avec le professeur Khayat et décrit comment ces annonces publiques et ces drames personnels l’angoissent profondément : « Il n’y a rien qui peut m’angoisser plus », a-t-il déclaré.

Interrogé sur sa propre sensibilité nouvelle à la fragilité de la vie, Le Bret a expliqué que la paternité a intensifié ses inquiétudes. « Ça m’angoisse encore plus depuis que j’ai un fils », a-t-il confié, évoquant le poids des responsabilités parentales lorsqu’un proche décède prématurément et laisse des enfants en bas âge.

Son intervention faisait suite à des hommages et des annonces de décès récents, notamment ceux des acteurs américains Eric Dane et James Van Der Beek. Le journaliste a relaté, en évoquant l’impact émotionnel de ces disparitions, des détails rendus publics sur la manière dont ces pères ont préparé l’après pour leurs enfants.

Des décès médiatiques qui interrogent

Eric Dane, connu pour son rôle du « Dr Glamour » dans la série Grey’s Anatomy, est décédé à l’âge de 53 ans des suites de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée maladie de Charcot. La nouvelle a été confirmée par ses proches auprès du magazine People. Dans un communiqué cité par la publication, ils ont annoncé : « C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons le décès d’Eric Dane, survenu jeudi après‑midi des suites d’un courageux combat contre la SLA. » Le message précise que l’acteur a passé « ses derniers jours entouré de ses chers amis, de sa femme dévouée et de ses deux magnifiques filles, Billie et Georgia ».

James Van Der Beek, l’acteur révélé par la série Dawson, est décédé à 48 ans des suites d’un cancer colorectal, selon les informations relayées par la presse. Les circonstances précises de sa maladie et le calendrier des faits ont été rendus publics par différents médias spécialisés en information people.

Sur Europe 1 et sur le plateau de Pascal Praud et Vous, Gauthier Le Bret a relié ces annonces nationales et internationales à un questionnement plus large sur la hausse des cancers chez des patients de plus en plus jeunes, sujet porté à l’attention du public par le professeur Khayat lors d’une récente intervention. Le journaliste a dit avoir discuté avec le professeur à la sortie du plateau et s’être senti, au‑delà de la simple information, touché au plan personnel.

