Gambie : un Nigérian condamné à la prison à vie pour le viol d’une fillette de 7 ans

La Haute Cour siégeant à Banjul, en Gambie, a condamné à la perpétuité un ressortissant nigérian de 44 ans pour le viol d’une fillette de sept ans.

Le verdict a été rendu le jeudi 5 mars 2026 par la juge S.K. Jobarteh. L’accusé, identifié comme Moses Ukwai, était poursuivi sur deux chefs d’accusation de viol prévus par la Loi sur les infractions sexuelles.

Les faits allégués remontent à avril 2025. Le tribunal a déclaré Moses Ukwai coupable du premier chef d’accusation, qui concerne une enfant âgée de sept ans.

Il a en revanche été acquitté du second chef d’accusation, relatif à une fillette de huit ans.

La peine de réclusion à perpétuité a été prononcée pour le premier chef d’accusation, conformément aux dispositions de la législation gambienne sur les infractions sexuelles.

Les autorités judiciaires ont précisé que l’intégralité des témoignages et les motifs détaillés du jugement devaient être publiés le lundi 9 mars 2026.