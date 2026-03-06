Benin Web TV
LIVE

Gambie : un Nigérian condamné à la prison à vie pour le viol d’une fillette de 7 ans

La Haute Cour siégeant à Banjul, en Gambie, a condamné à la perpétuité un ressortissant nigérian de 44 ans pour le viol d’une fillette de sept ans.

Le · MàJ le
Insolites
154vues
Gambie : un Nigérian condamné à la prison à vie pour le viol d’une fillette de 7 ans
Publicité
1 min de lecture
Google News

La Haute Cour siégeant à Banjul, en Gambie, a condamné à la perpétuité un ressortissant nigérian de 44 ans pour le viol d’une fillette de sept ans.

Le verdict a été rendu le jeudi 5 mars 2026 par la juge S.K. Jobarteh. L’accusé, identifié comme Moses Ukwai, était poursuivi sur deux chefs d’accusation de viol prévus par la Loi sur les infractions sexuelles.

Les faits allégués remontent à avril 2025. Le tribunal a déclaré Moses Ukwai coupable du premier chef d’accusation, qui concerne une enfant âgée de sept ans.

Publicité

Il a en revanche été acquitté du second chef d’accusation, relatif à une fillette de huit ans.

La peine de réclusion à perpétuité a été prononcée pour le premier chef d’accusation, conformément aux dispositions de la législation gambienne sur les infractions sexuelles.

Les autorités judiciaires ont précisé que l’intégralité des témoignages et les motifs détaillés du jugement devaient être publiés le lundi 9 mars 2026.

Publicité

Articles liés

L’Iran dément avoir attaqué l’ambassade américaine en Arabie saouditeL’Iran dément avoir attaqué l’ambassade américaine en Arabie saouditeClassement des économies africaines par délai pour atteindre 100 milliards de dollars de PIB depuis l’indépendanceClassement des économies africaines par délai pour atteindre 100 milliards de dollars de PIB depuis l’indépendanceRamadan 2026 en Afrique de l’Ouest : dates et traditionsRamadan 2026 en Afrique de l’Ouest : dates et traditionsTop 10 des Africains les plus riches en 2026 selon ForbesTop 10 des Africains les plus riches en 2026 selon Forbes
Merci pour votre lecture — publicité