Gambie : Team Gambia convoque ce samedi une conférence pour bâtir une coalition électorale

Le mouvement Team Gambia 2026 doit réunir ce samedi 12 septembre des représentants de partis, de mouvements politiques et de la société civile pour une conférence nationale destinée à préparer la création d’une coalition en vue de la présidentielle gambienne du 5 décembre.

La rencontre doit examiner un projet d’accord visant à établir Team Gambia 2026 comme coalition au titre de la section 155 de l’Elections Act et à adopter un calendrier de travail pour le cycle électoral ouvert en 2026.

L’initiative est coordonnée par Halifa Sallah et Sidia Jatta. Elle fait suite à plusieurs mois de consultations et à une réunion tenue le 29 août à Paradise Suites, au cours de laquelle les participants ont validé un rapport sur la construction d’une plateforme politique commune.

Selon le communiqué des coordinateurs, la future structure prévoit notamment un forum présidentiel, un forum consacré à l’Assemblée nationale et plusieurs cadres sectoriels chargés d’alimenter le programme de la coalition.

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Cette démarche intervient dans un paysage politique où plusieurs regroupements cherchent à structurer leurs alliances avant le scrutin. Team Gambia 2026 mène son propre processus alors que d’autres initiatives de coalition sont également engagées dans les discussions de rassemblement de l’opposition en Gambie.

La Commission électorale indépendante a fixé l’élection présidentielle au 5 décembre 2026, avec une période officielle de campagne prévue en novembre.