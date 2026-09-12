Côte d’Ivoire : Justin Katinan Koné placé sous mandat de dépôt pour « actes terroristes »

Le vice-président du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire, Justin Katinan Koné, a été placé sous mandat de dépôt vendredi 11 septembre à Abidjan après l’ouverture d’une information judiciaire portant notamment sur des accusations d’actes terroristes, de complot contre l’autorité de l’État et de participation à un mouvement insurrectionnel.

Selon le communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan, le responsable du PPA-CI a été déféré à la section antiterroriste du tribunal après une garde à vue. L’information judiciaire vise également des faits présumés d’attentat contre l’autorité de l’État, d’atteinte à l’ordre public, d’apologie de crimes de meurtre, d’attroupement armé ou non armé et d’incendie volontaire de véhicule.

Le parquet rattache cette procédure à une enquête sur la participation présumée de Justin Katinan Koné aux troubles survenus pendant la période électorale de 2025. Les poursuites sont à ce stade des accusations portées par l’autorité judiciaire et ne constituent pas une déclaration de culpabilité.

Une autre procédure avait été ouverte après une plainte déposée le 7 septembre par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Le parti au pouvoir reproche au cadre de l’opposition des faits présumés de diffamation, d’injure commise au moyen d’un système d’information et de diffusion de fausses nouvelles à la suite de déclarations faites le 3 septembre.

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Le PPA-CI a contesté la procédure visant son dirigeant et demandé l’arrêt des poursuites. Le parti de Laurent Gbagbo présente cette affaire comme une opération politique, une qualification rejetée par les autorités judiciaires, qui inscrivent le dossier dans les enquêtes sur les violences électorales de 2025 en Côte d’Ivoire.

Le communiqué du procureur, daté du 11 septembre, indique que le dossier est désormais instruit par la section antiterroriste du tribunal d’Abidjan. Aucune décision sur le fond ni condamnation n’a été annoncée à ce stade.