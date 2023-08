Gambie: le président Adama Barrow suspend tous les voyages à l’étranger du gouvernement

- Publicité-

Le Président de la Gambie Adama Barrow a suspendu avec effet immédiat tous les voyages à l’étranger pour lui-même ainsi que tout le gouvernement pour le reste de l’exercice 2023, a-t-on appris d’un communiqué de la présidence, publié le 19 août.

Pour réduire les dépenses publiques, le président gambien a suspendu jusqu’à la fin de l’année les déplacements à l’étranger pour lui et tous les ministères. « Le président Barrow a signé le décret exécutif suspendant tous les voyages à l’étranger du président, du vice-président, des ministres, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires et employés de toutes les institutions et agences gouvernementales », peut-on lire dans le communiqué de la présidence.

Selon la note d’information, ce décret du chef de l’Etat vise à réduire les dépenses publiques du pays. Toutefois, les réunions où la participation gambienne est obligatoire et les voyages à l’étranger entièrement financés par des sources extérieures sont exemptés de cette décision.

President Barrow Temporarily Suspends All Foreign Travels pic.twitter.com/i4YVLzdJdF — State House of The Gambia (@Presidency_GMB) August 19, 2023

Selon une analyse conjointe de la Banque mondiale et du FMI achevée en novembre 2022, le risque de surendettement du pays est élevé. En 2022, la dette publique s’élevait à 83,9% du PIB.