Gambie: la grippe aviaire H5N1 détectée dans une réserve naturelle

Un cas de grippe aviaire hautement pathogène a été confirmé dans une réserve naturelle en Gambie. Les autorités travaillent à réduire les risques de transmission de l’infection par la maladie depuis les oiseaux sauvages aux élevages domestiques.

Le ministère gambien de l’Agriculture a confirmé la détection d’un cas de grippe aviaire H5N1 dans une réserve naturelle à proximité de la capitale. Les autorités ont prélevé des échantillons d’oiseaux sauvages dans la réserve d’oiseaux de Tanji après avoir constaté des décès inhabituels d’oiseaux sauvages. Un laboratoire à Dakar a confirmé l’infection à l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1. Cette annonce intervient moins d’une semaine après qu’un élevage de volailles au Sénégal, pays frontalier de la Gambie, ait signalé une épidémie de grippe aviaire.

Les autorités gambiennes travaillent pour réduire les risques de transmission de l’infection par la maladie depuis les oiseaux sauvages aux élevages domestiques. Les autorités sanitaires craignent une possible transmission à l’homme, car la grippe aviaire a infecté 200 millions d’oiseaux l’an dernier, se propageant dans le monde entier.

Face à la propagation de l’infection, les autorités sanitaires de la région sont en état d’alerte et travaillent à prendre les mesures nécessaires pour prévenir une épidémie. Les éleveurs et les responsables de la santé animale sont encouragés à surveiller étroitement les oiseaux et à signaler tout signe de la maladie. Il est essentiel de maintenir une surveillance active et de prendre des mesures de prévention efficaces pour éviter que la maladie ne se propage davantage.